Meloni salva il lavoro forzato in Cina

I partiti di maggioranza denunciano le violazioni dei diritti umani in Cina e le importazioni sleali da paesi extra Ue che non rispettano gli standard ambientali, ma poi fanno il contrario a Bruxelles. Ecco cosa vuol dire l’astensione dell’Italia su un’importante direttiva europea

Germania e Italia stanno facendo squadra nell’Unione europea per bloccare l’adozione di una direttiva sull’obbligo di due diligence per le grandi multinazionali. Dietro all’acronimo “Csddd” si nasconde un provvedimento per lottare contro le importazioni di merci e servizi prodotti violando gli standard ambientali e i diritti umani. Un esempio sono le magliette con cotone dello Xinjiang, dove gli uiguri sono condannati ai lavori forzati dal regime cinese. Un altro sono i prodotti agricoli coltivati su terreni ricavati dalla deforestazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio (dove siedono i rappresentanti dei governi) avevano già raggiunto un accordo.