I capricci di François Bayrou complicano il rimpasto di governo in Francia

Doveva essere una formalità l’atto secondo del rimpasto di governo, ossia la nomina dei ministri di secondo piano e dei segretari di stato. E invece Emmanuel Macron e Gabriel Attal, rispettivamente presidente e primo ministro della Repubblica francese, hanno dovuto faticare più del previsto per trovare l’equilibrio per via dei capricci di François Bayrou, leader dei centristi del MoDem e pilastro della maggioranza, che mercoledì ha accusato il duo che guida la Francia di aver virato troppo a destra e di aver provocato una spaccatura profonda tra “governanti e governati”. A Bayrou, veterano della politica francese, erano stati proposti sia il ministero dell’Istruzione, in ragione della fragile posizione di Amélie Oudéa-Castéra, travolta dalle polemiche per l’iscrizione dei figli in una scuola privata, sia il ministero della Difesa: li ha rifiutati entrambi, per l’“assenza di un accordo profondo sulla politica da seguire” (all’Istruzione, al posto di Oudéa-Castéra, è stata scelta Nicole Belloubet, ex ministra della Giustizia, e tra le uscite di scena rumorose figurano la ministra per gli Affari europei, Laurence Boone).

