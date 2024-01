La "pistola" di Meloni è la pubblicità Rai. Staffetta Sergio-Rossi. Si anticipa

Salvini le ha caricato la pistola, Meloni la tiene nel cassetto. La vera arma della premier è la pubblicità. E’ quella che può consegnare alla Rai, innalzando lo storico tetto del sei per cento. L’altra, è la pubblicità delle partecipate di stato che viene destinata ai media. Quando il leader della Lega ha spinto per tagliare il canone Rai non ha misurato a sufficienza le conseguenze. Lo ha compreso solo ora. Che Meloni non abbia intenzione, come garantisce, di usarla, di innalzare il tetto, è perfino irrilevante. Mediaset è atterrita, La7 preoccupata. La Rai chiede il denaro scippato e vuole garanzie per il 2025. Ci sono poi i giornali. Se un governo ingaggia, come ha ingaggiato Meloni, una battaglia contro quotidiani e siti, chi gestisce la comunicazione di una partecipata, i cui vertici sono nominati dal governo, si sentirà ancora libero di destinare pubblicità? Salvini starebbe dicendo alle società di stato, quelle che fanno capo al suo ministero, di scegliere serenamente a chi e come destinarla. Il taglio del canone, cinque centesimi al giorno, a cittadino, ha consegnato alla premier un potere straordinario. Come primo effetto, Meloni intende accelerare la staffetta Rai tra l’ad Roberto Sergio e il dg, Rossi. Una volta approvato il bilancio Rai, a maggio, il predestinato, l’uomo che per FdI si occupa di televisione, può prendersi la sedia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE