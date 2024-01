Luca De Carlo (FdI): "L'autonomia sarà la vittoria di Meloni"

Venezia. Ai senatori meloniani pare un sogno. “Il vecchio Pd della falce e martello oggi sventola il tricolore: che grande momento”. In effetti. “Poi dai banchi del M5S si alza l’inno nazionale”. Dar contro Fratelli d’Italia intonando ‘fratelli d’Italia’: genio! “E infatti abbiamo subito accettato l’invito, ma il canto dei nostri li ha surclassati”. Mica si poteva cedere sull’elmo di Scipio. “Già. Avete visto cosa porta il dibattito sull’autonomia?”. Se questo è il preambolo, supererà Garibaldi e Mazzini. “È il futuro migliore per un paese unito. Non una riforma contro il sud” assicura Luca De Carlo, coordinatore veneto del partito e a Palazzo Madama dal 2020. “Ribadiamolo: nessuno nelle regioni meridionali è contento di come vanno le cose. Dunque lo status quo non va difeso ma cambiato, per mettere gli amministratori locali di fronte alle loro responsabilità. Questa è l’essenza del provvedimento”. Inviso a molti, rivendicato da altrettanti. “Esultiamo insieme agli amici leghisti. Ma prima di Meloni c’era il nulla”. Compresi 13 anni di Carroccio al governo.

