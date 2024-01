Il Senato approva il ddl sull'Autonomia. Dai banchi del Pd parte l'Inno di Mameli

Via libera alla riforma tra le proteste delle opposizioni. Ora il provvedimento passa alla Camera

Via libera dell'Aula del Senato al ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. I voti a favore sono stati 110, i contrari 64 e gli astenuti tre. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

La votazione si è svolta mentre risuonava in Aula l'Inno di Mameli: è la protesta dei senatori dell'opposizione, che già poco prima avevano sventolato in Aula il tricolore per sottolineare la propria contrarietà alla riforma. Un coro subito ripreso dai banchi della maggioranza per affermare invece la bontà del provvedimento. Tra un grido "viva l'Italia" e una bandiera leghista, il presidente dell'Aula, Gian Marco Centinaio, ha sospeso la seduta per qualche minuto.

Il ddl, collegato alla manovra, è stato presentato dal governo a Palazzo Madama il 23 marzo 2023 e il suo esame si è concluso in commissione Affari Costituzionali il 21 novembre con diverse modifiche introdotte durante l'esame (cui se ne sono aggiunte poche altre durante il passaggio in Assemblea).

Sul provvedimento si è acceso il dibattito politico tra maggioranza e opposizione e Avs, nella dichiarazione di voto finale in Aula, ha preannunciato la volontà di promuovere un referendum abrogativo dopo l'approvazione definitiva del provvedimento da parte della Camera.

