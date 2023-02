Il finanziamento dei Lep e il vincolo di bilancio. I problemi del ddl Calderoli sulla Autonomia

Lo scorso 2 febbraio è stato approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo disegno di legge sull’autonomia differenziata presentato dal ministro Roberto Calderoli. La legge si propone di definire le procedure per la concessione da parte dello stato alle regioni a statuto ordinario che dovessero chiederle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” su alcune funzioni di spesa specificamente indicate dalla Costituzione. Come noto, queste includono sia tutte le cosiddette materie concorrenti elencate al terzo comma dell’articolo 117, sia le tre materie di legislazione esclusiva dello stato, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s) riferite al secondo comma. Si noti che sulle materie concorrenti le regioni hanno già potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spettano in ogni caso allo stato. Così come spetta allo stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i famosi Lep (Livelli essenziali delle prestazioni).

