Autonomia, una riforma giusta fatta in modo sbagliato. Cosa non torna nel metodo Calderoli

Abbiamo realizzato un sistema che ha tutti i peggiori difetti del centralismo e del decentramento senza avere i vantaggi né dell’uno né dell’altro. Ragioni per guardare con disincanto la bandiera di Salvini approvata in cdm

Sono un sostenitore del principio del beneficio einaudiano e del modello decentrato di Stato che aveva in mente Luigi Sturzo (e non pochi membri non solo democristiani della Costituente). Credo nei vantaggi degli Stati federali, ma so bene che la storia italiana di recente e malfatta unità ci pone una sfida enorme. Abbiamo realizzato un sistema che ha tutti i peggiori difetti del centralismo e del decentramento (che non è autonomismo) senza avere i vantaggi né dell’uno né dell’altro. Ecco perché guardo con disincanto alla bandierina trionfante di Salvini apposta giovedì all’approvazione in Consiglio dei ministri della bozza di disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie.