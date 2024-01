Chi è Enrico Costa, l'uomo che sta facendo impazzire i manettari

Piemontese, tennista, ex ministro, ex viceministro, parlamentare con FI e Pdl, e ora con Azione. Il leitmotiv dell’innocente “macchiato per sempre”, per cui Costa è bersaglio o eroe a seconda di chi guarda

Lo disapprovano in molti, e altrettanti lo considerano un eroe. Ma i due opposti atteggiamenti non si distribuiscono equamente da un lato e dall’altro lungo l’arco politico. Può capitare infatti, e capita spesso, che Enrico Costa – deputato di Azione, già ministro per gli Affari Regionali nei governi Renzi e Gentiloni, già viceministro della Giustizia con Andrea Orlando, già parlamentare per Forza Italia e Pdl, e oggi uomo del giorno in tema di “legge-bavaglio”, soprannome del suo emendamento sul divieto di pubblicazione letterale delle ordinanze cautelari – assuma le sembianze del bersaglio o del santo in modo trasversale nel centrodestra e nel centrosinistra. Ma chi glielo fa fare, Costa? è la domanda che scappa spontanea a chi gli chieda conto dell’incessante lavorìo, sotto diversi governi, su processi mediatici, intercettazioni, prescrizione, separazione delle carriere, carcerazione preventiva. E insomma non c’è battaglia garantista o iper-garantista che non porti il suo nome: Costa è stato ed è firmatario di leggi, autore di lettere, manifestante, uomo di raccordo tra destra e sinistra sui temi suddetti, motivo per cui ieri, quando è stato visto parlare in Transatlantico con l’altro uomo del giorno (per altri motivi, vedi sparo di Capodanno), e cioè con il sottosegretario alla Giustizia meloniano Andrea Delmastro, più di un deputato d’opposizione, sul lato Pd e M5s, ha commentato con parole riassumibili su per giù con un “ti pareva”.