L'unilateralismo che manca per evitare il trionfo del caos internazionale

Qui da molto tempo fu segnalata con modestia e tristezza la “stanchezza dell’occidente”, visibile anche in una scristianizzazione coatta dei costumi e del credo collettivo poi sfociata nel wokismo nella cancel culture e nella cultura di genere, altra cosa da una laicità che lascia spazio pubblico alla contraddizione evangelica e personalista, e chiarissima, questa stanchezza, sotto l’onda d’urto dell’islamismo terrorista dispiegato. Modestia e tristezza di una cronaca, non una profezia, ovviamente. Ora in sequenza abbiamo letto la previsione della “disfatta dell’occidente”, che è il titolo di un libro dello storico e antropologo francese Emmanuel Todd, un’intelligenza a metà lunatica, e di una sua intervista recentissima al Figaro; un breve saggio dell’iperpopulista e filosofo della destra francese Alain de Benoist sull’occidente “ossidato” (Diorama, 2024); un editoriale-manifesto di Ezio Mauro, nella Repubblica di ieri, che parla con impeto moralistico e applicazione analitica della fine della coesistenza tra mondi in favore di un unilateralismo della forza, e argomenta intorno alla disgrazia in cui sono cadute le democrazie liberali nel mondo globalizzato.

