Meloni compie 47 anni: "Per i miei 50 ancora a Chigi". Auguri anche da Conte

Un brindisi ristretto a Palazzo Chigi, poi l'ospitata a Radio 1 e i ringraziamenti ai sostenitori su Facebook. Le scrivono anche il premier brittanico Sunak e la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen

Giorgia Meloni spegne 47 candeline. Per festeggiare i suoi 47 anni questa mattina la premier si è limitata a torta e bridisi con i suoi più stretti collaboratori a palazzo Chigi. Domani invece, a ora di pranzo, i parlamentari di FdI le hanno organizzato una piccola festicciola negli uffici della Camera. Intanto, le hanno preparato un biglietto d'auguri appassionato postato sui social di Fratelli d'Italia: "Il tuo incessante lavoro ha ridato credibilità all'Italia che, grazie a te, è tornata a credere in se stessa. Per tanti altri anni di battaglie e vittorie al tuo fianco. Presidente buon compleanno da tutti noi. Auguri, Giorgia".

Ma la festa per tutti è stata organizzata su Radio 1. La premier è stata ospite in collegamento da Palazzo Chigi di "Un giorno da pecora", dove i conduttori, Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, le hanno preparato una torta con tanto di candeline spente virtualmente. Durante la diretta Meloni ha assicurato che anche i 50, tra tre anni, li festeggerà a palazzo Chigi: "Sarà il 2027 quindi per forza, ci tocca", ha scherzato. Che regalo vorrebbe invece oggi? "Dormire", ha ammesso, promettendosi per il 2024 di "tornare ad allenarmi con costanza".

Gli auguri sono arrivati un po' da tutti. "Mi hanno scritto in parecchi. Anche Salvini", ha detto Meloni prima di aggiungere: "Mi dichiaro: sul mio telefono attualmente rimangono 1400 messaggi inevasi, di solito rispondo a tutti ma per la prima volta in vita mia confesso che forse non riusciro' a farlo". Assente all'appello, sembrerebbe, Elly Schlein. "Non so se mi ha fatto gli auguri, posso dire che me li ha fatti Conte, quelli li ho letti, me li ha mandati molto presto stamattina. Ho letto anche quelli della von der Leyen e di Rishi Sunak".

Per ringraziare chi le ha augurato anche via social buon compleanno la premier ha dunque pubblicato un video su Facebook: "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente, con i post sui social, davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro, siete la mia forza, vi voglio bene".