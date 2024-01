Così la propaganda russa è riuscita a entrare nei comuni d'Italia

Neofascisti, ultras e politica. Da Bologna a Pistoia, ecco la rete di associazioni dietro agli eventi filoputiniani di cui si è discusso in queste settimane. Così Vento dell'Est e Una voce nel silenzio sono riusciti ad arrivare in sale comunali, in un liceo e in altre occasioni hanno avuto come ospiti un parlamentare e un europarlamentare