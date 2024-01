Le priorità di Schlein: Acca Larentia prima di Kyiv. Conte felice

Il Pd tiene sulla "linea Stoltenberg", ma Schlein non ci mette la faccia e si dedica all'unica battaglia che non le crea problemi: l'antifascismo. Conte intanto costruisce in provetta il suo duello con Giorgia Meloni

Sulle armi all’Ucraina il M5s è pronto a fare un gran fracasso. Il Pd invece adotta una tecnica antica: meditare, riflettere, e alla fine, seppur con riluttanza, mantenere un profilo responsabile e atlantista. Ma per non lasciare solo ai 5 stelle i tamburi delle polemiche, Elly Schlein si butterà sull’unica battaglia sempre gratis: l’antifascismo. Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto riferirà alla Camera sul sostegno militare italiano all’Ucraina (alle 15 poi il ministro sarà al Senato). Comunicazioni alle quali seguirà la discussione e il voto di alcune risoluzioni per confermare o meno il supporto a Kyiv. Lo scorso 31 dicembre infatti è scaduto il decreto che autorizzava, con dei successivi atti ministeriali, l’invio di armi in Ucraina per combattere Vladimir Putin. La proroga è in discussione alle commissioni Difesa ed Esteri del Senato e arriverà a stretto giro in Aula, ma il voto delle risoluzioni è un corposo antipasto del posizionamento dei partiti.