Gribaudo (Pd): “Caro Conte, se ci attacchi aiuti Meloni”

L’anno sta per finire, il governo Meloni farà il suo bilancio nella conferenza stampa del 4 gennaio. Per l’opposizione si apre una fase complicata: le elezioni amministrative e quelle europee sono alle porte, la compattezza del fronte del centrosinistra è incerta. L’idea di ricorrere a un “federatore” fa litigare Pd e M5s, come pure alcune candidature sui territori. Giuseppe Conte non perde occasione per alzare i toni e per differenziarsi da Elly Schlein anche nei fatti (vedi Mes), e anche se ribadisce l’appartenenza al campo del centrosinistra, il suo modus operandi potrebbe avere effetti boomerang, non solo per il M5s. A guardarlo dal Pd, viene da invitarlo “alla moderazione, alla serietà, al rispetto”, dice Chiara Gribaudo, deputata e vicepresidente dem, “ché non è certo attaccando gli alleati a volte in modo incomprensibile che si aiuta l’opposizione”. Potesse dare un consiglio non richiesto a Conte, Gribaudo direbbe: “Meglio concentrarsi su altro, visto quello che fa il governo. Non si guardi la pagliuzza, si provi a fare un salto di qualità”.

