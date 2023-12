La manovra (blindata) arriva in aula. Ma manca il governo

La manovra approda in Aula alla Camera. L'ok finale è previsto nel tardo pomeriggio di domani. Bocciati tutti i quasi mille emendamenti presentati dalle opposizioni in commissione. È slittato alle 9:25 l'avvio della discussione generale del disegno di legge Bilancio, convocata alle 9 di oiggi, 23 dicembre, perché non si riusciva a trovare un membro del governo. La premier Giorgia Meloni, influenzata, ha rimandato la conferenza stampa di fine anno. I banchi della maggioranza sono quasi completamente vuoti. "Il governo, per le vie brevi, ha fatto sapere poc'anzi che il sottosegretario designato è impossibilitato ad intervenire. Nell'attesa che giunga un'altra sottosegretaria, sospendo la seduta", ha detto la presidente di turno dell'Assemblea, Anna Ascani. Polemiche dell'opposizone. "Si potrebbe pensare che non c'è più da stupirsi di nulla. E invece credo che il nostro compito sia quello di stupirci e anche un npo' di indignarci che all'inizio della discussione generale non ci sia il governo", dice Benedetto Della Vedova (+ Europa) "E' la prima volta - aggiunge - che questa Camera ha in prima lettura la legge di Bilancio tra Natale e Capodanno. Grazie alla generosità natalizia delle opposizioni, sulla base di un senso di responsabilità che surroga l'irresponsabilità della maggioranza, non si andrà all'esercizio provvisorio. La manovra l'avremmo letta volentieri prima di Natale. Voi ci avetre portato tra Natale e Capodanno, almeno la dignità di presentarsi".

Oggi pomeriggio alle 15.30 è poi convocato il Cdm.