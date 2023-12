Il governo trova l'accordo sul Superbonus

Lo hanno reso noto le forze di maggioranza, riunite prima del Consiglio dei ministri. Sarà inserita in un provvedimento ad hoc (non quindi nel Milleproroghe). Esulta Forza Italia

Secondo fonti di maggioranza, sarebbe stato raggiunto l'accordo sul Superbonus con uno stato di avanzamento dei lavori al 31 dicembre di almeno il 70 per cento. Non sarà una proroga e non sarà inserita nel pacchetto di fine anno del "Milleproroghe", bensì viaggerà per conto suo in un provvedimento ad hoc. La mediazione è stata trovato in un vertice che ha preceduto il Consiglio dei ministri odierno, a cui hanno preso parte i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Come sappiamo, la proroga era stata chiesta da Forza Italia che però aveva incontrato le resistenze del ministro Giorgetti, convinto che un ulteriore prolungamento della misura avrebbe aggravato la situazione del bilancio pubblico italiano. Fatto sta che adesso un punto di caduta sembra essere stato trovato. "Accordo positivo sul Superbonus. Grazie all'impegno di Forza ltalia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del buongoverno di Forza Italia", hanno scritto gli azzurri sui propri profili social.