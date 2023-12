La Commissione europea ha versato la quarta rata del Pnrr all'Italia

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è atteso oggi in aula a Montecitorio per un'audizione sulla legge di Bilancio, in votazione il 29 dicembre. Il titolare di via XX Settembre risponderà solo sul testo della finanziaria, ma le opposizioni sono pronte a dar battaglia sul Fondo salva stati. Nel frattempo, proseguono le trattative sulle detrazioni edilizie