Indipendenza cercasi. Tra commissioni, authority e garanti

È passato un mese dalle critiche mosse alla Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. In vista del futuro qualche riflessione può essere utile. In quell’occasione la Commissione ha adempiuto la funzione che l’ordinamento le attribuisce: richiamare le parti al rispetto delle regole, in modo da tutelare i diritti di tutti. Dato a Cesare quel che è di Cesare, va considerata la questione più generale dell’effettiva indipendenza delle autorità. È una questione importante, perché è generale, in questo come in altri campi, la tendenza dei parlamenti ad affidarsi ad autorità distinte dal potere esecutivo. La procedura di nomina è così configurata da più di trent’anni. Ma fino al 1994, i presidenti dei due rami del Parlamento erano espressione l’uno della maggioranza e l’altro del principale partito di opposizione; potevano, quindi, assicurare un maggiore equilibrio.

