Tajani all'assalto di Sanchez. Tra Israele, Ppe ed europee

Dopo l'intervento del ministro degli Esteri alla kermesse dei popolari spagnoli a Barcellona continua le tensioni sull'asse Roma-Madrid. Il premier spagnolo attacca: "In Italia governa l'estrema destra". Tajani replica: "In Spagna l'estrema sinistra governa con i secessionisti"

Francia o Spagna purché sia lagna. O anzi, meglio: legnata. Il nemico del giorno del governo italiano non è più il presidente francese Emmanuel Macron con la sua politica di respingimenti di disperati a Ventimiglia. Ora nel mirino di Roma c’è il socialistissimo Pedro Sanchez e il suo esecutivo in alleanza con i separatisti catalani. Lo scontro si era aperto lunedì con un viaggio a Barcellona in cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della riunione dei Paesi del Mediterraneo, aveva partecipato ad una kermesse dei Popolari spagnoli organizzata dal candidato Feijoo e dal leader dei popolari europei Manfred Weber. Obiettivo: attaccare la nuova coalizione a trazione socialista e la sua decisione di offrire concessione di un’amnistia ai separatisti catalani pur di rimanere al governo della Spagna. Viaggio notato dai socialisti spagnoli che da Bruxelles avevano definito “poco diplomatico” il comportamento di Tajani. E la cosa sembrava finita lì (una coda dopo la mancata di telefonata fra Meloni e Sanchez dopo il varo del governo di Madrid).