Il paradosso del patto di Pedro Sánchez in Spagna

Alla fine Pedro Sánchez ce l’ha fatta, con l’accordo firmato con il Partito nazionalista basco il suo nuovo governo può nascere. Ma la conferma alla Moncloa Sánchez se l’era guadagnata con l’accordo, il più problematico, con i secessionisti catalani di Junts. Il punto fondamentale dell’intesa, conclusa a Bruxelles dove è latitante il leader catalano Carles Puigdemont, è l’amnistia per gli indipendentisti. L’amnistia, a differenza dell’indulto che estingue la pena ma non il reato, era esclusa dal Psoe fino al giorno dopo le elezioni. Ma è diventata, improvvisamente, una soluzione politica quando i socialisti hanno visto che i 7 voti dei secessionisti catalani era indispensabili per restare al governo. L’accordo non esclude che i catalani tornino a fare un “referendum per l’autodeterminazione” all’origine delle condanne; contesta le sentenze della Corte costituzionale spagnola; prevede una specie di supervisione da parte di un arbitro internazionale, mettendo in discussione la democrazia spagnola; discute del trasferimento del 100 per cento delle tasse alla Catalogna (la regione più ricca del paese); afferma che in Spagna esiste una persecuzione giudiziaria per motivi politici (il cosiddetto “lawfare”).

