Fidanza: “Agli alleati di Salvini servirebbe una bella Fiuggi”

Il capodelegazione di Ecr al Parlamento europeo: "Il vertice di Id a Firenze? Non ci sentiamo sfidati. Afd? Ci sono posizioni interne e scelte geopolitiche che per noi non sono negoziabili"

Il capodelegazione di Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza dice che a Firenze, alla riunione di Identità e democrazia, “non ci hanno invitati. Ma non c’è nessuno sgarbo. E’ normale che sia così. Anche ai nostri eventi non prevediamo la presenza di partiti che non fanno parte del gruppo. Non ci sentiamo né sfidati né altro”. Dentro FdI esorcizzano il summit del fine settimana parlando di una contro-convention che terranno sabato a Pistoia, così come del panel sulle alleanze europee all’interno di Atreju. Eppure tra i Conservatori sanno che quello di domenica non sarà un appuntamento banale: “Casca a fagiolo perché hanno un risultato importante da festeggiare: quello olandese”. Anche se, come s’è saputo ieri, Geert Wilders nel capoluogo toscano non ci sarà.