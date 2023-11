L'estrema destra europea è sicura: Salvini sarà fedele (non a Meloni)

Bruxelles. “Tajani non pensi di usare contro di noi il trucchetto del divide et impera, non funzionerà”. L’avvertimento al vicepremier italiano lo consegna al Foglio l’eurodeputato di AfD, Gunnar Beck dai corridoi del Parlamento europeo a Bruxelles, prima di volare in Germania per preparare le valigie per il grande raduno di Id, il gruppo Ue delle destre sovraniste, chiamate a raccolta domenica a Firenze da Matteo Salvini. Le parole sono dirette al messaggio del leader di Forza Italia sulla possibile collaborazione in Ue con Lega ma non con i suoi alleati, parole prese per un “tentativo senza speranze di spaccare il fronte sovranista davanti ai risultati che lo vedono in forte ascesa” .

Attesi nel capoluogo toscano oltre ai tedeschi anche i francesi del Rassemblement National, guidati dal presidente enfant prodige Jordan Bardella. “Le Pen non presenzierà”, spiegano da Id, “era già presente a Pontida” rassicurano per spiegare che non si tratta di una mancanza d’impegno. In arrivo anche le delegazioni dei sovranisti portoghesi e austriaci.

