Perché non ascoltano Liliana Segre

"Io penso che nel giro di cinquant’anni la Shoah sarà una riga in un libro di storia e poi non ci sarà neanche quello”, ha detto l’altra sera al Memoriale della Shoah. Alla sinagoga di Milano, a un mese dal 7 ottobre, la stessa amara considerazione: “Sembra di aver vissuto invano”. C’è qualcosa di infinitamente doloroso, “pessimista”, ma allo steso tempo lucido nell’allarme che Liliana Segre va ripetendo, con più urgenza ancora che nel passato, in queste settimane. Le stesse allarme dette per il Giorno della Memoria: “Una come me è pessimista e ritiene che tra qualche anno ci sarà una riga sui libri di storia e poi non ci sarà nemmeno più quella”. Un allarme non differente da quello di Edith Bruck: “Ho parlato per 62 anni, non posso tacere adesso”, ha detto la scrittrice, “il bersaglio siamo sempre noi”. Più ancora della tragedia del non essere creduti su cui hanno ammonito tanti sopravvissuti, a partire da Primo Levi, colpisce la consapevolezza che il nuovo antisemitismo – sommato alle fake news da TikTok che affascinano i giovani – possa spazzare via il riconoscimento della verità nel futuro.

