L'impegno controcorrente di Umberto Terracini, amico di Israele

Dicono che abbiamo la “Costituzione più bella del mondo”, e allora dovrebbero ascoltarlo attentamente il presidente dell’Assemblea costituente, Umberto Terracini, quando parla di Israele, dei suoi vicini arabi, dell’antisemitismo nascosto sotto la maschera dell’antisionismo, dell’Onu. Comunista, fondatore con Gramsci dell’Ordine Nuovo, storico senatore del Pci, fino alla fine della sua vita ha lottato contro il pregiudizio anti israeliano, innanzitutto dei suoi compagni. Ha combattuto il loro grande errore politico: non aver tentato di far scalfire, nei paesi arabi, “il rifiuto testardo al riconoscimento di Israele, vero oppio per quelle masse immiserite e incolte”. Ha sfidato la loro discriminazione: depositata nel modo irresponsabile in cui presentavano la realtà.

