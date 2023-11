Via libera alla commissione sul caso Orlandi. Casini si astiene: "È una deriva" 

Nella mattinata di oggi, dopo due giorni di rinvii, il Senato ha approvato l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due ragazze scomparse tra maggio e giugno del 1983, su cui ancora oggi, dopo quarant'anni, non si è arrivati a una verità. "Sono contento, aspettavo con fiducia questa notizia. Questa commissione potrà fare tantissimo" ha commentato Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che ha assistito all'audizione. Tutta l'Aula ha votato a favore, meno che due senatori: Pier Ferdinando Casini e Maurizio Gasparri, entrambi convinti che questo strumento non serva per arrivare a risolvere un caso vecchio di quasi mezzo secolo. Anzi, l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare - che si aggiunge a due filoni di indagini già in corso - "crea precedenti pericolosi", dice Casini al Foglio, avvertendo del rischio che questo metodo diventi una prassi anche per qualsiasi altra indagine futura.

