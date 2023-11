E' morto Luigi Berlinguer

Cugino dell'ex segretario del Pci Enrico Berlinguer, era stato ministro dell'Istruzione e rettore. A luglio aveva compiuto 91 anni

E' morto a 91 anni Luigi Berlinguer, ex ministro dell'Istruzione pubblica e storico dirigente della sinistra italiana. Accademico, per anni aveva lavorato come docente all'Università degli studi di Siena, di cui è stato anche rettore. Era il cugino di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista italiano. E proprio nel Pci sardo Luigi Berlinguer aveva mosso i suoi primi passi politici. Aveva una parentela anche con l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, anch'egli originario di Sassari. "Esprimo a nome di tutta la comunità democratica il più profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Berlinguer", ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein. "Ci lascia una personalità appassionata e impegnata ma soprattutto Luigi Berlinguer lascia a noi l’eredità di avere a cuore, e difendere, il patrimonio inestimabile della nostra cultura politica. Ai suoi familiari e ai suoi amici vanno le nostre condoglianze".

"Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze", è stato invece il pensiero dell'attuale ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Ancora, fino a tempi recenti, Berlinguer era intervenuto in questioni che animavano il dibattito pubblico. Soprattutto per quel che riguardava il suo ambito specifico di competenza, cioè la scuola.

