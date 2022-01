“Capisco i presidi, ma riaprire le scuole è una priorità e un dovere”. Parla Luigi Berlinguer

Dieci gennaio: è il giorno fissato per la riapertura delle scuole, con nuove regole per le quarantene decise dall’ultimo decreto del governo in modo da garantire il più possibile la scuola in presenza, pur nel rispetto della sicurezza. Ma il dieci gennaio è anche la data che preoccupa i duemila presidi che chiedono di posticipare il rientro in classe, visti i contagi e le previste assenze del personale, per non dire del governatore campano Vincenzo De Luca che annuncia, nonostante le decisioni governative, la proroga della chiusura per elementari e medie fino a fine gennaio. Luigi Berlinguer, accademico, già rettore dell’Università di Siena e ministro dell’Istruzione, da un lato, “con il cuore”, dice, capisce la preoccupazione dei dirigenti scolastici e ha “massimo rispetto” per chi dovrà “affrontare sacrifici per tenere aperte le scuole: sono problemi reali che meritano la massima attenzione”. Dall’altro lato, però pensa che ciò che conti sia l’obiettivo finale: “Lo svolgimento dell’attività scolastica è il caposaldo di una nazione moderna. Nazione che deve, sì, perseguire il benessere economico e avere una posizione rispettabile sul piano internazionale, ma ha il compito di far crescere nelle condizioni migliori i propri cittadini e di creare le condizioni strutturali perché questo possa verificarsi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE