Israele, ma non solo. L'opposizione a Meloni è un lavoro usurante

Un governo che non sbaglia quasi nulla in politica estera. Che si rimangia le discutibili promesse del passato, dalla legge Fornero agli extraprofitti bancari, al Pos. Fare opposizione non è facile, ma nemmeno impossibile: basta guardare a Foggia o Bologna

Israele, certo, ma non solo. Diciamoci le cose come stanno. Noi la critichiamo, la sfottiamo, la schiaffeggiamo e spesso la malmeniamo. Ma la verità è che oggi, in Italia, fare opposizione è diventato un mestiere terribilmente difficile. Non perché non vi siano elementi per criticare l’azione del governo. Ma perché, almeno finora, l’opposizione più forte al governo è stata quella che ha prodotto, alimentato e generato lo stesso governo. Provateci voi a fare opposizione a un governo che passa il tempo a cancellare le sue promesse del passato. E provateci voi a fare opposizione a un governo che passa il tempo a correggere ciò che ha già approvato. E provateci voi a fare opposizione a un governo che passa il tempo a rimangiarsi ciò che ha deliberato. E provateci voi a fare opposizione a un governo che non sbaglia quasi nulla in politica estera (difesa di Israele, difesa dell’Ucraina, difesa dell’atlantismo). E provateci voi a fare opposizione a un governo che si allontana dai suoi amici storici e si avvicina ai suoi nemici storici.