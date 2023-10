“Ratificare il Mes, solo così l'Italia è credibile”. Parla Cattaneo

In un certo senso Alessandro Cattaneo, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia, fa al governo un suggerimento molto simile a quello dato ieri anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Parole di assoluto buon senso. “Ratificare il Mes – dice al Foglio – rappresenta una questione di credibilità per il nostro nostro paese, nessuno ci costringe a usare questo strumento, ma il regolamento è stato approvato da tutti i paesi, resta solo l’Italia, tenerlo bloccato così non ci aiuta”. Due giorni fa il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha sottolineato di attendere “con impazienza” la finalizzazione del processo di ratifica del trattato del Mes da parte del parlamento italiano. La ratifica arriverà in Aula a Montecitorio il prossimo 24 novembre. Oggi invece Meloni potrebbe affrontare il tema nel corso dell’eurosummit che si svolgerà a Bruxelles. Qualcosa si muove? “Io – dice Cattaneo – francamente lo auspico, spero davvero che sia la volta buona”. La posizione del deputato di Forza Italia è questa da tempo, ma anche lui è consapevole che il governo prova a usare l’argomento come elemento di una trattativa più ampia con la Ue. “Non sono nato ieri – dice – so che il governo e la premier Meloni tengono il tema all’interno di un tavolo di cose da discutere con l’Europa, dalla riforma del patto di stabilità al Pnrr, questo è legittimo e normale. Detto ciò, e con assoluta fiducia nella premier, è forse arrivato il momento di approvare il regolamento del Mes perché, ripeto, esiste un tema di credibilità del nostro sistema paese”. Nella maggioranza però c’è un po’ di imbarazzo. Per Lega e FdI il Mes è stato per tanto tempo uno spauracchio anti europeo. Lo stesso presidente di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ha chiesto nei mesi scorsi dei miglioramenti. “Ci sono dei temi sostanziali che è giusto porre, ma poi c’è un tema complessivo di credibilità e affidabilità verso il mondo esterno, verso i mercati finanziari, le istituzioni europee e gli altri player internazionali, per coglierlo bene è necessario ratificare il trattato spiegando agli italiani che non succederà niente, non arriverà nessuna troika. Inoltre - prosegue il deputato di FI -, per rassicurare i più preoccupati anche dentro la maggioranza, si può stabilire che in caso di eventuale attivazione del meccanismo sia obbligatorio prima un passaggio parlamentare. Nel centrodestra, anche partendo da posizioni e sensibilità diverse, riusciamo sempre a trovare una sintesi, sono sicuro che accadrà anche questa volta”.

