Nardella: “L'immigrazione non gestita può sfociare nel terrorismo. Non possiamo accogliere tutti”

“La mancata gestione del fenomeno migratorio comporta problemi di sicurezza nelle città. E noi, come sinistra, come Pd, non possiamo offrire una ricetta ideologica. Dobbiamo proporre soluzioni pragmatiche da opporre alla destra. Perché la sicurezza si rivolge soprattutto ai più fragili, cioè quelli che vogliamo rappresentare”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella nei giorni scorsi ha convocato i parlamentari del suo territorio per chiedere un nuovo intervento legislativo di contrasto alla microcriminalità. Una serie di casi hanno riguardato il parco delle Cascine, iscritti in un più generale clima d’insicurezza a livello continentale. Riconosce anche lei che i fatti di terrorismo cui stiamo di nuovo assistendo in Europa siano legati all’immigrazione clandestina? “Io non credo che ci sia una correlazione diretta. Per intenderci, non credo che i terroristi arrivino con i barchini. Anche perché la nostra intelligence fa un grande lavoro preventivo”, risponde il primo cittadino dem. “Il problema è che numeri enormi, soprattutto quando non controlli il fenomeno ma lo subisci, possono agevolare e aggravare i processi di radicalizzazione. Che avvengono per esempio nelle carceri o nel circuito della criminalità, oltre che online, e che possono sfociare nel terrorismo. Per questo, la sinistra deve avere il coraggio di dire che non si possono accogliere tutti”.

