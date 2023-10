Tutto l'imbarazzo di Tajani per il pasticcio dell'ambasciata italiana in Russia

Dopo l'invito a Villa Berg per il propagandista putianiano che auspicava la morte di Meloni, il ministro degli Esteri chiede spiegazioni. L'ambasciatore Starace giustifica l'inciampo: "Siamo in pochi qui a Mosca"

L’imbarazzo, almeno pubblicamente, s’è provato a dissimularlo. Ché del resto la guerra tra Hamas e Israele, e i colloqui con l’Egitto, e il perenne cruccio africano: insomma maiora premunt, alla Farnesina. Però il fastidio c’è stato, eccome. E quello, Antonio Tajani non lo ha nascosto. “Ma com’è possibile? Esigo un chiarimento”. E lo ha chiesto, il chiarimento, al diretto interessato: e cioè a Giorgio Starace. Perché l’ambasciatore italiano a Mosca che riceve nella massima sede della nostra rappresentanza diplomatica in Russia un propagandista putiniano, è già un inciampo difficile da tollerare. Ma la foto che li ritrae insieme, Starace accanto al reporter laziale Andrea Lucidi, voce preminente delle disinformatja anti ucraina, e che inizia a diffondersi sui social, e le polemiche che ne sono conseguite: davvero troppo. “Questo è uno che ha invocato la ghigliottina per Giorgia Meloni, e noi lo omaggiamo così?”, sbottano i consiglieri del ministro degli Esteri. Di qui, la richiesta di spiegazioni.