Il ritardo è debito. La lentezza sul Pnrr obbliga il Tesoro a nuovi Btp: così si bruciano oltre 200 milioni

A destra si esulta per i Btp Valore, emessi anche per sopperire i mancati incassi della terza e della quarta rata del Recovery. Ma i rendimenti nazionali sono ben più alti di quelli europei: e ripagare quel debito costerà di più. Il differenziale destinato ad aumentare. L'allarme nella Nadef sul fabbisogno di cassa e la spesa per interessi. Ballano oltre 90 miliardi. L'analisi

A destra c’è chi esulta: “Ciaone Bruxelles”, twitta giulivo Claudio Borghi. E un po’ tutta la Lega suona la grancassa: “Il buon risultato del Btp Valore dimostra che l’Italia non ha bisogno di nessuno”. Si torna al coro antico, nel Carroccio. Quello di quando, era aprile, Matteo Salvini metteva in dubbio la reale utilità dei fondi europei. “Valutiamo se utilizzare tutti i prestiti”, diceva il fido Riccardo Molinari. Come se il problema fosse non la lentezza nel vedersi assegnati i fondi, ma la scelta di prenderli. E invece le cose stanno esattamente al contrario.