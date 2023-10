Spiace dare ragione a Salvini, ma un magistrato non può essere compromesso da comportamenti militanti

Una casta è una casta. Non è obbligata a portare il codino, ma se porta la toga il riserbo è essenziale, decisivo. Per questo il leader della Lega sul caso della giudice Apostolico dice cose condivisibili

Spiace sostenere il senatore Matteo Salvini, specie in merito alla sua tenuta disgraziatissima del ministero dell’Interno nel famigerato 2018, al suo bullismo a sfondo razzista contro i negher e gli immigrati, alle sue forzature istituzionali di terra e di mare che hanno portato, com’era opportuno, a una sua lunga crisi politica e a una resurrezione avvenuta solo per merito di personale politico della destra e della Lega appena più avveduto. Ma la dottoressa Iolanda Apostolico, Catania, non è un cittadino come gli altri, non gode degli stessi diritti di tutti, ha una toga sulle spalle, emette provvedimenti che vincolano e impegnano lo stato di diritto.