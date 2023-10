Meno Gustavo Zagrebelsky, più Janan Ganesh

Janan Ganesh è un giovane brillantissimo editorialista del Financial Times. Gustavo Zagrebelsky un venerato costituzionalista di Repubblica e, all’occasione, del Fatto. Il primo scrive, sembrerebbe a ragione, che il Regno Unito è un paese maledetto, per tanti motivi, e non si può non criticarlo per altrettanti motivi. Tuttavia è vaccinato alla grande da populismi e destrismi più o meno vocalizzanti, la sua continuità e tenacia nella difesa della democrazia europea è splendente, da Churchill a Boris a Rishi Sunak, un domani eventualmente con Starmer, e i conservatori ne hanno fatte di cotte e di crude, d’accordo, ma il Covid lo hanno combattuto con efficacia, i complottisti demenziali e no vax li hanno ghigliottinati senza nemmeno pensarci, come una volta decapitavano il re, per primi, prima dei francesi, e la Brexit sarà anche stata una ventata di middleclassismo autoriferito e nazionale isolano, ma è stata decisa in un referendum e portata a casa, costi quel che costi (e la democrazia, come scrive Carlo Galli, costa).

