Le opposizioni contro lo scostamento. Nadef sulla graticola. Inizia l'autunno complicato di Meloni

Il Pd segue la linea dettata da Vincenzo Visco: "Nessun sostegno al governo sulla manovra senza fondi per la sanità". Il Mef teme il giudizio dell'Ufficio parlamentare di Bilancio su crescita, debito e Pnrr. E sul mes la premier teme le mosse di Salvini. Il leghista Crippa: "Noi non abbiamo cambiato idea, sul Fondo salva stati. E Giorgia?"

Alle tre del pomeriggio, un manipolo di deputati meloniani mette in fila le insidie che si profilano all’orizzonte. Sono stati istruiti, al riguardo, dai vertici del partito, in riunioni svolte nei giorni scorsi. L’ultima, la sera prima, in Via della Scrofa. C’è il Piano Mattei, anzitutto, da definire. Quindi l’incognita della Via della Seta che verrà sciolta. “Basterà una mozione, a metà novembre, nulla di più”. Il tutto nel mezzo di una sessione di bilancio che si rivelerà assai complicata, se è vero che già martedì l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) avanzerà critiche alla Nadef. “E poi c’è sempre il Mes”. E qui, il ghigno dei patrioti, davanti al caffè, si fa tirato. “Con la Lega è un bel casino”.