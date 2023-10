Destra o sinistra, la libertà d'espressione invocata solo quando fa comodo

Oggi sono per il free-speech. Domani per la cancel culture. Adesso difendono la libertà d’espressione, dopo cinque minuti invocano il silenzio istituzionale. Destra e sinistra hanno una contraddizione grande quanto una casa – anzi, quanto un caso: il caso Vannacci – nello scontro sulla magistrata di Catania che ha liberato i primi quattro tunisini rinchiusi nel Cpr di Pozzallo, mettendo in discussione la politica del governo contro l’immigrazione clandestina. Gli uni, infatti, la attaccano con argomenti opposti a quelli con cui ieri difendevano il generale. E gli altri fanno l’opposto: la difendono imbracciando i princìpi che ieri osteggiavano. Quanto a lei, la magistrata Iolanda Apostolico, ha detto di aver deciso della sorte dei quattro stranieri sulla base di motivazioni esclusivamente giuridiche.

