Deficit, debito, Pnrr. Il governo ha tanti buoni propositi, ma li rimanda tutti al 2026

Tagliare il debito? Necessario, ma con calma. Il deficit? Va portato sotto il 3 per cento, ma non ora. Il Recovery serve alla crescita, ma gli investimenti previsti per oggi è meglio rinviarli. Giorgetti firma una Nadef piena di buone intenzioni, ma tutte rinviate

“Figli di Gondor, di Rohan. Fratelli (d’Italia) miei. Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Forse verrà un giorno in cui dovremo davvero ridurre il debito pubblico, ma non è questo il giorno”. Suggestione bizzarra, è vero, e forse dettata dalla passione per Tolkien di Giorgia Meloni. La suggestione è questa: Giancarlo Giorgetti che cavalca su Via XX Settembre, un po’ come Aragorn in rassegna delle truppe davanti al Nero Cancello. E però a leggere la Nadef, la suggestione sorge spontanea. Perché con le politiche virtuose, col rispetto dei vincoli europei, il ministro dell’Economia fa un po’ quel che si fa coi buoni propositi: li si rimanda sempre all’anno seguente. Anzi, in questo caso, al triennio precedente, se è vero che nei grafici elaborati dal Mef la dinamica di riduzione del debito si innesca solo a partire dal 2026. Quando a vigilare sui conti pubblici potrebbe esserci comunque Giorgetti. O forse no, forse chissà. Ma in ogni caso, “non è questo il giorno”.