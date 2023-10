Calopresti: "Il mio docufilm su Versace censurato dalla Festa del cinema di Roma"

“È la prima volta che mi succede una cosa del genere”. Il regista Domenico – per tutti Mimmo – Calopresti qualche giorno fa ha ricevuto la telefonata surreale di Paola Malanga, direttrice della Festa del cinema di Roma, scuola Rai Cinema. “Mi ha detto che il mio docufilm non sarebbe stato proiettato, ma senza un apparente motivo, solo perché la famiglia non voleva. In particolare Santo, che di Malanga è amico”. La famiglia in questione è quella di Gianni Versace, l’uomo medusa, genio visionario autodidatta della moda italiana, ragazzo di Calabria partito da Reggio alla conquista di Milano, dunque delle passerelle del mondo, ucciso nella sua villa di Miami nel 1997 da due colpi di pistola sparati da Andrew Cunanan. Il docufilm “L’imperatore dei sogni” doveva essere l’evento di chiusura della festa dell’Auditorium, il 29 ottobre. Sul red carpet romano erano attese – per provare a uscire da una kermesse molto Grande Raccordo Anulare – Carla Bruni, Naomi Campbell e tutte le top model che considerano ancora oggi Versace “un padre, il primo che ha rivoluzionato il nostro mondo”, come racconta Bruni in Sarkozy nell’opera censurata o comunque cassata all’improvviso dopo l’iniziale via libera. “Non vorrei che un rifiuto così strano fosse figlio dei tempi, del clima che si respira nel paese”, dice Calopresti, senza crederci troppo, senza voler passare da martire. Sembra una storia alla Boris, più che altro.

