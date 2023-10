Il voto in Slovacchia offre oscure sensazioni per il futuro dell'Ue

Non ho mai inseguito la facile retorica, né nelle sconfitte né nelle vittorie. Ma le elezioni in Repubblica Slovacca, anche se circoscritte nella tormentata storia recente di quel paese, sono il primo bagno di realtà in vista delle elezioni europee. È stata la prima elezione in cui il condizionamento dell’invasione russa nel territorio ucraino ha inciso in maniera determinante, consegnando la vittoria, anche se relativa e lontanamente sufficiente a formare un governo, ad una forza che ha proposto un sostanziale disimpegno al sostegno del proprio paese al popolo e al legittimo governo aggredito. È stata la prima elezione, dopo l’Ungheria e poco prima delle elezioni in Polonia, di un paese confinante con la regione interessata dal conflitto, nel versante orientale del nostro continente.

