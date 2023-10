Giorgetti esulta sul Patto di stabilità. Ma sul taglio del debito mancano almeno 18 miliardi

La nuova proposta di Bruxelles accoglie in parte le richieste italiane sullo scorporo dei finanziamenti connessi al Pnrr. Ma sulla riduzione del debito pubblico ora si rischia la beffa. Ballano fino a 50 miliardi in tre anni

Più che sforzarsi per accettarla, dice di doversi limitare a non ripudiarla. Cosa che non farà, evidentemente, Giancarlo Giorgetti, il quale della proposta sul nuovo Patto di stabilità elaborata dalla presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue, e offerta come compromesso ai ministri di Economia e Finanze del continente, rivendica in buona sostanza la paternità. Se poi si risolverà davvero in un trionfo, il negoziato, dipende dalla definizione di ciò che è ancora lasciato vago, nel paper diffuso da Nadia Calviño: ed è un’incognita che conterà molto, nel bilancio della trattativa. Ma fin d’ora bisognerà considerare che nessuna vittoria negoziale sullo scorporo degli investimenti varrà ad allentare i vincoli sul vero problema italiano: il debito pubblico.