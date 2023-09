L'ologramma Marta Fascina, il vero enigma politico della vita post mortem del Cav.

L’unica cosa evidente è che l’ologramma è lei, non lui. Lei, assenza silenziosa e diafana, ma così ingombrante da aver spazientito anche il paziente Paolo Berlusconi e il furbo Maurizio Gasparri (un lutto è un lutto è un lutto, ma un voto è un voto è un voto). E’ lei il vero ologramma che aleggia su Paestum, stravagante location scelta dall’eterno Martusciello. Invece lui, “l’ologramma del Dottore”, è una follia fantasmatica che il silenzioso no della famiglia ha soffiato via. A Paestum restano il merchandising e il partito, nell’ordine che si voglia, ma quanto sarebbe utile per tutti – per loro, per Tajani, persino per Meloni – che ci fosse davvero lui. In questo spericolato tentativo degli orfani della tavola rotonda di materializzarlo in vita. Di aggrapparsi come sempre alla sua presenza. Difficile da fare, l’ologramma invece è lei. Evanescente e inutile, il vero enigma della vita post mortem del Cavaliere è lei, la deputata contumace Marta Fascina.

