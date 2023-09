La Nadef conferma che Meloni ha un tragico problema con il digitale

Nadef significa “Non Abbiamo Digitale Eppure Filosofeggiamo”. Le linee guida della politica economica e fiscale del governo sono state rese note in concomitanza con il primo rapporto della Commissione Europea sul “Decennio Digitale”, e in sostanza i due documenti convergono: il rapporto europeo evidenzia come l’Italia sia in grave ritardo sull’innovazione digitale, e la Nadef conferma che il governo, sovranamente, se ne infischia. Anzi: Meloni, Giorgetti, Urso & Co. hanno appena revocato la dotazione finanziaria di 300 milioni inizialmente indirizzata, tramite CDP Venture Capital, a investimenti in start-up tecnologiche, per destinarli a sussidi ad aziende tradizionali tramite un abbozzo di fondo, ovviamente “sovrano”, per un non meglio precisato ambito del “made in Italy”.

