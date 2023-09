"Perché il trucismo di Conte sui migranti è pericoloso". Parla Andrea Orlando

Dunque sì, c’è pure il trucismo “di sinistra” o che di sinistra pretende d’essere. “Che non è solo quello espresso da Giuseppe Conte”, premette Andrea Orlando. E che però proprio nelle dichiarazioni fatte dal leader grillino a Lampedusa – “Diamo 50 euro al giorno ai migranti, mentre le famiglie italiane fanno la fame” – ha trovato una sua compiuta formulazione. “A Conte ricorderei che non esiste, come lui sostiene, una ‘terza via’, quando si parla di diritti umani: o li si tutela, oppure no. E la posizione del Pd sul tema, a dispetto di quanto lui ripete, non è quella dell’accoglienza indiscriminata, e lui lo sa benissimo”. E se lo sa, allora? “Riconosciamogli tutta la comprensione del caso, ché la sfida per le europee sollecita gli istinti meno nobili. Ciò che mi preoccupa, della sua narrazione, semmai è questo alimentare l’idea che ci sia una guerra tra ultimi e penultimi. Perché questo, oltreché fastidioso, è anche pericoloso”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE