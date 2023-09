Meloni bifronte: domenica festeggia "Un anno di storia" e intanto agita complotti

Volevano andare nei palazzi razionalisti dell’Eur. Ma poi in Via della Scrofa si sono autocensurati: “Per carità, così ci attaccano sul fascismo”. Sicché alla fine il grande compleanno elettorale di Giorgia Meloni domenica si celebrerà all’auditorium della Conciliazione. In contemporanea e a due passi dall’Angelus del Papa. Per l’occasione sarà anche dato alle stampe e distribuito un libriccino di una quarantina di pagine su questi dodici mesi di Fratelli d’Italia alla guida di Palazzo Chigi. Il titolo dell’opera non sarà “Storia di un anno”, per evitare antipatiche analogie, ma “L’Italia vincente, un anno di risultati”. Insomma, il clima sarà quello. Al centro della scena ci sarà lei, la premier Meloni, e in giro per il paese una specie di festa diffusa di ministri e sottosegretari di FdI. Ma come possono convivere rivendicazioni di successi e denunce di sabotaggio di lobby, Ue, Bce lanciate tutti giorni dalla premier?

