Meloni dà l'amaro calice alla maggioranza: realismo sulla manovra. E Salvini attacca Gentiloni

A momenti faceva pagare loro anche l’aperitivo. Il vertice di maggioranza – presentato come una riunione tra colleghi con tartine e prosecchino – è servito a Giorgia Meloni per portare tutti sul pianeta Terra. E far bere al centrodestra l’amaro calice: bamboli non c’è un euro, altro che assalto alla diligenza. Il governo pensa a una manovra da una trentina di miliardi di euro, di cui venti-venticinque sono tutti da trovare. Prima notizia, il grande assente: Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia con il mal di pancia per via del buco ereditato con il Superbonus, ha preferito marcare visita. Scelta tecnica di un politico che dice di voler sentire parlare solo di numeri. Un avviso ai naviganti, ma anche ai due vicepremier che al contrario si sono presentati nella Sala verde. E cioè Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il leader della Lega, giorgettianamente, sembra abbassare le pretese: “Non corriamo i cento metri, ma la maratona”.

E così visto che la Finanziaria sarà complicata e a rischio delusione delle promesse elettorali, Salvini ha deciso di cambiare strategia. Dicendo in chiaro ciò che anche Meloni pensa, come raccontato dal Foglio. E cioè che in Europa ci sarebbe un commissario anti italiano, anche se romanissimo come Paolo Gentiloni. Accusato di “giocare con la maglietta di un’altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche”. E questo affondo, dunque, sembra rientrare in una strategia chiara che già si scorge all’orizzonte: se la manovra sarà al di sotto delle aspettative, la colpa sarà anche e soprattutto dell’Europa, dei burocrati e di Gentiloni, commissario agli Affari economici e pure del Pd.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE