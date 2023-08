Cuffaro, Schifani e Lombardo: i tre mascariati di Sicilia

Sulla strada longa di Girgenti, per citare il capolavoro di Modugno, non ci sono più “tre briganti e tre somari”, come nel testo reso celebre (anche) dalla voce di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Se il cantautore di Polignano, ammaliato da Lampedusa, avesse avuto la fortuna di viverci qualche anno in più, nelle Pelagie, avrebbe conosciuto più a fondo tre fra i più potenti e “mascariati” politici di Sicilia. E ci avrebbe scritto un brano – forse – per esaltarne vizi, virtù, inclinazioni e dannazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE