Travolto dal caso Taormina e dalle invettive di De Luca: Schifani ora rischia il tonfo

Sono tempi duri per la Sicilia e soprattutto per Renato Schifani. Qualche giorno fa, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, era stato il ministro Antonio Tajani a redarguire il governatore di Forza Italia per aver chiesto più spazio per i dirigenti del Sud (“quelli che prendono i voti”) ai vertici del partito: “Non credo ai personalismi ma alle persone” si era opposto il capo della Farnesina. La nuova minaccia, però, arriva dall’interno. Dai corridoi dell’Assemblea regionale, deserti fino a qualche giorno fa, che sono tornati a ripopolarsi per la discussione di una manovra correttiva di bilancio. E per (tentare di) approvare un emendamento di chiara ispirazione “nemica”: quello che prevede la partecipazione dei Comuni agli utili dei parchi archeologici gestiti dalla Regione.

