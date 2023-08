Centralizzare l'intelligence. Così Meloni prepara la rivoluzione nei servizi segreti

Archiviare Aisi, Aise e Dis e creare un'unica struttura per spionaggio interno ed estero. L'ipotesi di una proposta di legge entro l'anno: ci lavora il sottosegretario Mantovano. Quegli incontri riservati a Piazza Dante per definire il progetto. Le obiezioni di Guerini

Proclami in vista non ce ne sono perché la materia è delicata assai: una riforma organica dei servizi segreti, figurarsi. E poi l’idea, al momento, è appunto poco più che questo: “un’ipotesi di lavoro”, dicono a Palazzo Chigi. E però l’ipotesi deve avere già una sua consistenza, se è vero che i seminari a porte chiuse organizzati nella sede del Dis, a Piazza Dante, si sono susseguiti da gennaio a luglio, e hanno visto la partecipazione dei massimi esperti del settore, e poi i vertici dell’intelligence attuali e passati, da Gianni Letta a Franco Gabrielli. Consultazioni condotte in gran riserbo, comme il faut, da cui sono emerse varie sollecitazioni sulle possibili, forse necessarie, iniziative da adottare per rafforzare la struttura dei servizi.