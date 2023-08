Gli opposti tabù sui salari e quel numero 9 sbagliato e rischioso

Oltre la politica c’è la creatività. La centralità assunta dalla discussione sul salario minimo, a prescindere da quello che si possa pensare nel merito di questo provvedimento, rappresenta un successo dell’opposizione, che mai come in questa occasione è riuscita a trovare un compromesso politico per presentarsi compatta di fronte alla maggioranza assumendo la postura di chi ora comprensibilmente dice: cara Meloni, noi siamo interessati al tema dei salari, e tu? Oggi a Palazzo Chigi le opposizioni, tranne Italia viva, saranno ricevute dal primo ministro. E il fatto che in Italia si discuta con così tanta insistenza di salari è una circostanza apprezzabile. Meno apprezzabile, invece, è che quando si discuta di salari si scelga in molti casi di adottare una postura demagogica, tarata molto sugli slogan e poco sui dati di realtà. Proviamo a fare un po’ di ordine.

