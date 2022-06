Sul salario minimo il vero problema è il metodo grillino

Rispetto all’accordo europeo sulla direttiva sul salario minimo e al dibattito politico che ne è scaturito, sul Foglio di ieri Dario Di Vico ha scritto che “gli osanna al salario minimo rischiano di somigliare all’abolizione della povertà annunciata via balcone”. Al di là delle considerazioni sui costi e sui benefici che riguardano l’opportunità di introdurre un salario minimo orario, c’è qualcosa che ricorda il percorso che ha portato all’introduzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) e che dovrebbe preoccupare: il metodo. E più nello specifico l’idea di partire fissando un prezzo, una cifra elevata a scopo elettorale. Nel caso del Reddito di cittadinanza il M5s era partito con la promessa di “abolire la povertà” garantendo circa 800 euro al mese per i single, una somma consistente che secondo le stime del M5s sarebbe costata complessivamente 15 miliardi di euro. Quando poi, una volta al governo, la compagine guidata da Luigi Di Maio si è resa conto che i soldi a disposizione erano la metà di quelli immaginati, non ha potuto rimangiarsi la promessa elettorale e così ha distorto la scala di equivalenza per dare comunque 780 euro ai single, ma penalizzando le famiglie più numerose e più povere. E una volta nato storto, il Rdc è diventato impossibile da raddrizzare: quando Draghi ha tentato di ridurre il sussidio ai single per riequilibrare le distorsioni della misura, si è scontrato contro il niet grillino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE