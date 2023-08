Meloni teme le fughe in avanti di Macron nel Niger. Tajani fa prove di dialogo coi golpisti

La premier e il ministro degli Esteri guardano con cautela alle mosse francesi per gestire la crisi nigerina. Il viceministro Cirielli: "La certezza è che non può esserci un intervento dell'occidente in quell'area"

E’ un po’ come nella scena iniziale di “Match Point”: la rete da tennis in primo piano, la palla che colpisce il nastro e resta sospesa a mezz’aria. Fermo immagine. Dissolvenza al nero. E poi toccherà aspettare due ore di film per capire dove ricadrà, e chi avrà segnato il punto decisivo. Eccola, dunque, la cautela esasperata di Antonio Tajani: che è la cautela di chi, di fronte all’incertezza degli eventi in Niger, preferisce scansare qualsiasi giudizio definitivo. Almeno fino a domani, quando la manifestazione a favore del deposto presidente Bazoum davanti all’ambasciata francese, a Niamey, dirà se davvero ha senso sperare ancora nell’opzione che in verità tra la Farnesina e la Difesa considerano assai velleitaria: quella, cioè, del ripristino dell’ordine messo a soqquadro dai golpisti. E forse aiuterà a comprendere meglio anche la fondatezza dei timori italiani rispetto a possibili fughe in avanti da parte di Emmanuel Macron.